    फिरोजपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सतलुज दरिया के किनारे छापामारी कर 32 हजार लीटर लाहन बरामद

    By Kapil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    फिरोजपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने सतलुज दरिया के किनारे छापामारी कर 32 हजार लीटर लाहन बरामद की और उसे नष्ट कर दिया। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    फिरोजपुर प्रशासन और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। जिले में अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फिरोजपुर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सतलुज दरिया के किनारे पर छापामारी कर वहां से 32 हजार लीटर लाहन बरामद कर उसे नष्ट किया गया। यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर एक्साइज फाजिल्कां जोन पवनजीत सिंह और एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू के निर्देश पर एसी एक्स फिरोजपुर रेंज विक्रम देव ठाकुर की देखरेख में चलाया गया।

    ऑपरेशन की अगुवाई डीएसपी सुखविंदर सिंह और एक्साइज आफिसर रजनीश बत्रा ने की। इस कार्रवाई में ईआई मंजीत सिंह फिरोजपुर सिटी, एसएचओ आरिफके, एसएचओ फिरोजपुर सिटी और एसएचओ सदर सहित एक्साइज विभाग और जिला पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया।

    संयुक्त टीम ने सतलुज नदी के किनारे स्थित गांव अलीके, हबीबके, चांदीवाला और बुग्गड़ दी मोटर के आसपास तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान दरिया में लटकी हुई 26 बड़ी प्लास्टिक तिरपालें बरामद की गईं, जिनमें लगभग 32 हजार लीटर लाहन (कच्ची शराब बनाने का कच्चा माल) भरा हुआ था। इसके अलावा किनारे पर पड़े 8 लोहे के ड्रम भी जब्त किए गए। बरामद सभी लाहन और ड्रमों को मौके पर ही सूखी जगह पर नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

    वहीं इस मामले में थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई जसपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में उन्हें सूचना मिली थी कि काला पुत्र जगा, उमा पुत्र करतार, अंग्रेज पुत्र उमा, बचन पुत्र मुंशा व कुलदीप सिंह पुत्र रेशम निवासी अलीके भारी मात्रा में शराब बनाने और बेचने के आदी हैं।

    इस पर टीमों की ओर से सतलुज दरिया की फाट में छापामारी की गई जिस पर पुलिस वहां से छापेमारी कर 32 हजार लीटर अवैध लाहन बरामद की गई तो उक्त सभी आरोपित वहां से फरार हो गए। मामलें की जांच कर रहे जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में सभी आरोपितों पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।