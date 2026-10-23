फिरोजपुर में ISI के लिए जासूसी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे सेना के राज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। आर्मी इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिरोजपुर के भारत-पाक सीमा से सटे गांव कालू वाला के रहने वाले ये आरोपी भारतीय सेना के गुप्त ठिकानों की जानकारी सीमा पार भेजते थे, जिनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए पति-पत्नी पर गंभीर आरोप हैं कि ये भारतीय सेना के गुप्त ठिकानों और संवेदनशील स्थानों की जानकारी पाकिस्तान और मलेशिया में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, ये दोनों पाकिस्तानी तस्करों को भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ी अहम और खुफिया जानकारियां उपलब्ध करवाते थे। पुलिस द्वारा जब उनके मोबाइल फोन की जांच की गई, तो उनमें से देश की सुरक्षा से संबंधित कई अति-संवेदनशील दस्तावेज और जरूरी जानकारियां बरामद हुई हैं।