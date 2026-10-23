परविंदर झोटा के परिवार को सुरक्षा और PGI में पोस्टमार्टम पर बनी सहमति, 12 नवंबर से बिना पर्ची नहीं मिलेगा प्रेगाबलीन

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा हत्या मामले में SIT और एक्शन कमेटी के बीच तीसरे दौर की बैठक आज संपन्न हुई। जिसके बाद अधिकतर बातों को लेकर सहमति बन चुकी है। एक्शन कमेटी और SIT की तीन आईएएस अधिकारियों अपनीत रियात, नवजोत कौर और कंवलप्रीत कौर के साथ स्थानीय जिला परिषद हाल में करीब एक घंटे तक बैठक चली।

मीटिंग में कुछ बातों पर सिट और एक्शन कमेटी में सहमति होती दिख रही है। मीटिंग में डीआईजी बठिंडा हरजीत सिंह, एसएसपी वैभव चौधरी भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान SIT की ओर से एक्शन कमेटी द्वारा रखे गए 14 प्वाइंट पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की प्रगति की लिखित रिपोर्ट एक्शन कमेटी को सौंपी गई।

जिस पर मंथन करने के बाद एक्शन कमेटी SIT के साथ फिर से मीटिंग करेंगी। एक्शन कमेटी सदस्य मानिक गोयल ने बताया कि सिट की ओर से एक्शन कमेटी को दी गई लिखित जानकारी पर कमेटी और परिवार विचार करने के बाद आगे मीटिंग करने का फैसला लेगा। मीटिंग में परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह,उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के अलावा कमेटी सदस्य मौजूद थे।

जिले में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मुहिम तहत तीन लाइसेंस कैंसिल, एक लाइसेंस सस्पेंड करने के अलावा चार मेडिकल स्टोर को सील किया गया। जिले के सरकारी खेल स्टेडियम में परविंदर झोटा का यादगारी बुत स्थापित किया जाएगा।

पंजाब सरकार की ओर से थाना इंचार्ज, डीएसपी और ड्रग इंस्पेक्टर के जारी सस्पेंड लेटर जलद कमेटी को सौंपे जाएगे। जिले में प्रपोजल ट्रामा सेंटर का नाम परविंदर सिंह झोटा के नाम पर रखा जाएगा। केस के जल्द निपटारे फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने लिए सीबीआई को सिफारिश की जाएगी ताकि केस का जल्द निपटारा हो सके।