पंजाब में ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा! 6 IPS अधिकारियों को मिले विशेषाधिकार, तस्करों को दिखाएंगे जेल का रास्ता

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। गृह विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत पुलिस कमिश्नरों और पुलिस रेंज के प्रभारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है।

इसके साथ ही छह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उन पुलिस कमिश्नरेट, रेंज और मुख्यालय इकाइयों के लिए अधिकृत किया गया है, जहां आइजीपी रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इन अधिकारियों का क्षेत्राधिकार डीजीपी पंजाब प्रशासनिक स्तर पर तय करेंगे।

सरकार का यह आदेश अवैध नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया है। अधिसूचना में राज्यपाल की ओर से संबंधित अधिकारियों को इस धारा के उद्देश्य से विशेष रूप से अधिकृत करने की मंजूरी दी गई है।

यह अधिसूचना अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम से जुड़े कानून के तहत जारी की गई है। हालांकि, इसमें किसी विशेष नशा विरोधी अभियान, गिरफ्तारियों के लक्ष्य या कार्रवाई की समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि विशेष रूप से अधिकृत अधिकारियों को किन मामलों में और किस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी होगी।