फिरोजपुर में हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हेरोईन बरामद की है। उक्त मामलें में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना लक्खोके बहराम के एएसआई महिन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मिली सूचना के आधार पर थोमस पुत्र सोनू निवासी जल्लोके चौकी वार्ड नंबर 4 मक्खू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोईन बरामद की है।