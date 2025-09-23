फिरोजपुर में हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज
फिरोजपुर के थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने एक व्यक्ति को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर थोमस नामक आरोपी को जल्लोके चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हेरोइन के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हेरोईन बरामद की है। उक्त मामलें में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना लक्खोके बहराम के एएसआई महिन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मिली सूचना के आधार पर थोमस पुत्र सोनू निवासी जल्लोके चौकी वार्ड नंबर 4 मक्खू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोईन बरामद की है।
मामले की जांच कर रहे महिन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में थोमस के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
