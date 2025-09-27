फिरोजपुर में बाढ़ पीड़ितों के मुफ्त राशन पर विवाद, चार लोगों ने व्यक्ति को पीटा; पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

फिरोजपुर के गांव निहाला लवेरा में बाढ़ पीड़ितों के लिए आए मुफ्त राशन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में चार लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित रणधीर सिंह ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना आरिफके पुलिस ने गांव निहाला लवेरा में बाढ़ पीडि़तों के लिए आए मुफ्त राशन को लेकर हुए विवाद में व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे जख्मी करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना आरिफके के एएसआई गुरचरन सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में रणधीर सिंह पुत्र बोहड़ सिंह निवासी निहाला लवेरा ने बताया कि गांव में बाढ़ आने के कारण गांव में मुफ्त राशन वितरित करने के लिए ट्रालियां आई थी।

उक्त राशन लेते समय हुए विवाद में हरजिन्द्र सिंह पुत्र चंचल सिंह, अकाशदीप सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह पुत्र चंचल सिंह व लवप्रीत सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी गांव निहाला लवेरा ने उसके साथ मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया था।