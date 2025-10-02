26 सिम कार्ड, लाखों रुपये और... फिरोजपुर में नशे के खिलाफ तोबड़तोड़ छापामारी, बरामद हुए ऐसे सामान पुलिस के भी उड़े होश

फिरोजपुर पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से हेरोइन ड्रग मनी और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी स्वर्ण सिंह उर्फ धन्ना ममदोट इलाके में ग्राहकों को हेरोइन बेचने के लिए इंतजार कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। जिला फिरोजपुर पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर 1 नशा तस्कर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हेरोईन, ड्रग मन्नी, मोबाईल व विभिन्न कंपनी की सिम कार्ड बरामद कर उसके खिलाफ थाना ममदोट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना ममदोट के इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि गश्त व चैकिंग के दौरान बस अड्डा गांव वरियाम वाला के नजदीक उन्हें सूचना मिली थी कि नशा तस्कर स्वर्ण सिंह उर्फ धन्ना पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गांव पीर ईस्माईल खां हेरोईन बेचने का आदी है।

वह अब भी टी प्वाईंट ममदोट से एफएफ रोड को जाती सड़क पर गांव खाई फेमे की को जाती लिंक रोड पर हेरोईन की डिलीवरी के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। इस पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर नशा तस्कर स्वर्ण सिंह को गिफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 61 ग्राम हेरोईन, 1 लाख 90 हजार 250 रुपये ड्रग मन्नी, 1 मोबाईल व 26 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड बरामद किए हैं।