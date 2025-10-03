फिरोजपुर में कलयुगी पिता की क्रूरता, बेटी के चरित्र पर शक होने के बाद नहर में फेंका; वीडियो वायरल

फिरोजपुर में एक पिता ने अपनी बेटी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके हाथ बांधकर उसे नहर में फेंक दिया और इस घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पिता ने बताया कि उसे बेटी के चरित्र पर शक था जिसके कारण उसने ऐसा किया।

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। बेटी चरित्र पर शक के चलते एक पिता की ओर से उसके हाथ बांधकर नहर में धक्का दे दिया गया। वहीं उक्त आरोपित पिता की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई गई जोकि शुक्रवार को वायरल हो गई।

उक्त वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की ओर से तरह-तरह प्रतिक्रम दिए जा रहे हैं । वहीं पुलिस की ओर से इस मामले में वीरवार को मामला दर्ज किया गया था व अब आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस संबंधी बात करने पर एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति की ओर से अपनी बेटी के हाथ बांधकर उसे नहर में धक्का दे दिया। इस दौरान आरोपित पिता की ओर से इसकी वीडियो भी बनाई गई।