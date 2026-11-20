जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। 27 नवंबर की रात फिरोजपुर में अचानक सायरन बजेंगे और कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। अगर आप भी सायरन की आवाज सुनें या आसपास ब्लैकआउट होता देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह किसी हवाई हमले या सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर पंजाबभर में होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा।

पंजाब सरकार की ओर से 27 नवंबर 2026 को रात 8 बजे पूरे राज्य में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी। फिरोजपुर में यह अभ्यास शहर के सिविल अस्पताल के पास हाउसिंग बोर्ड कालोनी में आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सहायक कमिश्नर हिमांशु अंडर ट्रेनिंग ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।