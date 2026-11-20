डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 22 नवंबर को राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित इन शिविरों में मतदाता प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकेंगे।

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नए पंजीकरण और पात्रता की शर्तें

इसके अलावा नए पंजीकरण, नाम या अन्य विवरण में सुधार तथा संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन भी जमा करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 1 जनवरी, 2027 तय की गई है। इस दिन या इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फार्म नंबर छह भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।