डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह की अगुवाई में गठित 42 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक 24 नवंबर को होने जा रही है। इस बैठक के साथ ही पार्टी में टिकट वितरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से अगले चरण में प्रवेश करेगी।

कांग्रेस दिसंबर के पहले सप्ताह में 30 से 40 संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से संभावित दावेदारों, उनकी राजनीतिक सक्रियता, क्षेत्र में पकड़, संगठन के साथ जुड़ाव और चुनाव जीतने की संभावनाओं पर चर्चा होगी।