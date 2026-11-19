राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंजाब में चार नेताओं को सचिव नियुक्त किया है। इनमें हिना कवाडे, रविंद्र दालवी, सूरज सिंह ठाकुर और डॉ. राजकुमार मौर्य शामिल हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद नई नियुक्तियों की सूची जारी की गई। पंजाब में चार सचिवों की नियुक्ति के साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव किया है।