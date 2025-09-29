फिरोजपुर में दहेज के लिए पत्नी को पीटकर घर से निकाला, पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना वूमैन सैल पुलिस ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को मारपीट करके घर से निकालने वाले आरोपित पति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दिए बयान में नीतिमा पुत्री सतीश कुमार निवासी गली नंबर दो रिखी कालोनी नजदीक चिंतपूर्णी मंदिर मल्लांवाला रोड फिरोजपुर ने बताया कि उसका विवाह हरिंद्र शर्मा निवासी मकान नंबर 35 कमाला नेहरू कालोनी बठिंडा के साथ 2023 में हुआ था।