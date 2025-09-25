पंजाब के फिरोजपुर में सड़क किनारे खड़ी कार से 20 किलो गांजा बरामद, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज
फिरोजपुर के जीरा में पुलिस ने एक वरना कार से 20 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहल्ला जौहल नगर में एक लावारिस कार में गांजा रखा हुआ है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना जीरा सिटी पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर मोहल्ला जौहल नगर में छापामारी कर वहां खड़ी वरना कार में से 20 किलो गांजा बरामद किया है।
उक्त मामलें में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना सिटी जीरा के एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वरना कार जोकि मुहल्ला जोहल नगर में पार्क की हुई है, जोकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पार्क की है और उसमें गांजा हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने छापामारी कर उक्त कार को कब्जे में लेकर उसमें से 20 किलो गांजा बरामद किया है।
मामलें की जांच कर रहे निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।