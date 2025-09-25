पंजाब के फिरोजपुर में सड़क किनारे खड़ी कार से 20 किलो गांजा बरामद, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना जीरा सिटी पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर मोहल्ला जौहल नगर में छापामारी कर वहां खड़ी वरना कार में से 20 किलो गांजा बरामद किया है।

उक्त मामलें में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना सिटी जीरा के एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वरना कार जोकि मुहल्ला जोहल नगर में पार्क की हुई है, जोकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पार्क की है और उसमें गांजा हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने छापामारी कर उक्त कार को कब्जे में लेकर उसमें से 20 किलो गांजा बरामद किया है।