पाकिस्तान जाने ही वाला था युवक, BSF ने बॉर्डर से तुरंत पकड़ लिया
फाजिल्का में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक के परिवार ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह गलती से सीमावर्ती क्षेत्र में चला गया था। जांच के बाद बीएसएफ ने युवक को उसके परिवार को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार युवक हरियाणा का रहने वाला है और उसके रिश्तेदार फाजिल्का में रहते हैं।
संवाद सूत्र, फाजिल्का। फाजिल्का में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास युवक को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पकड़कर थाना सदर पुलिस को सौंप दिया है। सूचना मिलने पर युवक के स्वजन भी थाने पहुंच गए और बताया कि युवक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इस वजह से वह गलती से भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में चला गया।
इसके बाद बीएसएफ और इंटेलिजेंस ने जांच के बाद उक्त युवक को परिवार के हवाले कर दिया गया। थाना सदर के एसएचओ हरदेव सिंह बेदी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि उक्त युवक हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। युवक के स्वजन को जब सूचना मिली कि उसको फाजिल्का सदर थाने लाया गया है, तब वो थाने पहुंच गए।
एसएचओ हरदेव सिंह बेदी ने बताया कि युवक के रिश्तेदार फाजिल्का में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि युवक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इस वजह से वह गलती से भारत-पाकिस्तान सीमा के इलाके में चला गया था।
