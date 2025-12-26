फाजिल्का: करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, खेत में कर रहा था काम
अबोहर के गांव रूपनगर बारेके में बुधवार शाम खेत में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक कालूराम खेत में काम कर रहा था कि बिजली की तारो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अबोहर। गांव रूपनगर बारेके में रहने वाले युवक की बुधवार शाम खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा था।
जानकारी के अनुसार मृतक कालूराम (33) पुत्र रत्तीराम बुधवार को गांव के ही एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था कि अचानक ऊपर से गुजरती तारों की चपेट में आने से उसे करंट लग गया, जिस पर जमींदार व अन्य मजदूर उसे इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल लाए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया।
