Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाजिल्का में सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान भिड़े दो पक्ष, बीच-बचाव कर लोगों ने किया अलग

    By mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    जलालाबाद के सिविल अस्पताल में गांव के दो गुट रास्ते के विवाद में आपस में भिड़ गए। घायलों के अस्पताल पहुंचने पर फिर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि विवाद सबाज गांव का है और रास्ते को लेकर है। घायलों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिविल अस्पताल में दो पक्ष भिड़े, जांच में जुटी पुलिस। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जलालाबाद। शहर के सिविल अस्पताल में सोमवार को गांव के दो पक्ष आपस में भड़ गए। दोनों पक्षों का झगड़ा पहले गांव में रास्ते को लेकर हुआ था। इसके बाद घायल पक्ष इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे, जहां फिर से दोनों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट तक नौबत आ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि सोमवार को दोनों पक्ष लड़ाई-झगड़े में घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया।

    इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उधर, डीएसपी जतिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस को इस मामले की सूचना मिली है।

    प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विवाद गांव सबाज के का है और रास्ते को लेकर हुआ था। पहले गांव में दोनों पक्ष भिड़े और बाद में अस्पताल में भी उनका झगड़ा हो गया।

    फिलहाल घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने यह भी कहा कि यदि अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी नुकसान की शिकायत मिलती है, तो उसके अनुसार भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।