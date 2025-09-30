फाजिल्का में सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान भिड़े दो पक्ष, बीच-बचाव कर लोगों ने किया अलग

जलालाबाद के सिविल अस्पताल में गांव के दो गुट रास्ते के विवाद में आपस में भिड़ गए। घायलों के अस्पताल पहुंचने पर फिर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि विवाद सबाज गांव का है और रास्ते को लेकर है। घायलों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सूत्र, जलालाबाद। शहर के सिविल अस्पताल में सोमवार को गांव के दो पक्ष आपस में भड़ गए। दोनों पक्षों का झगड़ा पहले गांव में रास्ते को लेकर हुआ था। इसके बाद घायल पक्ष इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे, जहां फिर से दोनों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट तक नौबत आ गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि सोमवार को दोनों पक्ष लड़ाई-झगड़े में घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया।

इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उधर, डीएसपी जतिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस को इस मामले की सूचना मिली है।