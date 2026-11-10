अबोहर संत नगर गोलीकांड, 21 दिन बाद निकली अजय वाल्मीकि की शव यात्रा; मांगों को लेकर बाजार में लगाया धरना

राज नरूला, अबोहर। अबोहर के संत नगर में हुए गोलीकांड में मारे गए अजय वाल्मीकि का अदालत के आदेशों पर पीजीआई में पोस्टमार्टम होने के करीब 21 दिन बाद मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों व समाज के लोगों ने सरकारी अस्पताल से शव यात्रा शुरू की। शव यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।

जब यह शव यात्रा बाजार नंबर 12 के बाहर पहुंची तो स्वजनों व समाज के लोगों ने शव वैन को वहीं रोककर धरना लगा दिया और चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया। स्वजनों का आरोप था कि प्रशासन ने जो वादे स्वजनों के साथ किए थे और जो मांगे मानी गई थीं, उन्हें लागू नहीं किया गया। धरना लगने के बाद प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए।