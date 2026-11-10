पंजाब को दहलाने की कोशिश नाकाम, अमृतसर से RPG बरामद; पुलिस ने हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप की बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पुलिस ने हथियारों और ड्रग्स के साथ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) जैसे खतरनाक सैन्य हथियार को भी रिकवर किया हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

आरोपियों के कब्जे से एक आरपीजी (22 NETTO), दो अवैध पिस्तौल, एक सौ छह जिंदा कारतूस, सात किलोग्राम से अधिक हेरोइन, पांच किलोग्राम से ज्यादा अफीम, अढ़ाई किलोग्राम के करीब आइस, एक ड्रोन, एक जीपीएस ट्रैकर और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।