पंजाब में सोफे से उठते वक्त गोली चलने से NRI की मौत, CCTV में कैद हुई घटना; जांच जारी

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जिले में अबोहर के ढाणी सुच्चा सिंह निवासी एनआरआई (NRI) हरपिंद्र सिंह उर्फ सोनू की सोफे से उठते समय कमर टंगी बंदूक चलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, उनके पिता दर्शन सिंह ब्लाक समिति के मेंबर भी हैं।

मृतक के पिता का बयान दर्ज यह घटना सोमवार को देर शाम घटी। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना सदर प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक के पिता दर्शन सिंह का बयान दर्ज करा लिया गया है। बीएनएस की धारा 194 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, गमगीन माहौल के बीच मृतक NRI का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सीसीटीवी कैमरों की हुई जांच थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा के मुताबिक, मृतक के घर जाकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इस दौरान देखा गया कि हरपिंद्र अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के साथ सोफे पर बैठा था और उसकी कमर में पिस्टल खोंसा हुआ था। वह जैसे ही सोफे से उठा तो लोडेड पिस्टल चल गई। गोली उसके पेट में लगी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया।

2 साल पहले विदेश से लौटा था घटना के बाद आसपास मौजूद रिश्तेदार उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद बठिंडा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक हरपिंद्र करीब दो साल पहले ही विदेश से वापस आकर यहां रहने लगा था और शादी के बाद उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया था, जो कि दो साल की है।