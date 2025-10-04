फाजिल्का में विधायक सवना ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, ग्रामीणों की शिकायत सुन दिया मुआवजे का आश्वासन

फाजिल्का में विधायक नरेन्द्र पाल सिंह सवना ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने पशुपालकों को कैटल फीड वितरित की और नुकसान का आकलन करने का आश्वासन दिया। सवना ने कहा कि पंजाब सरकार हर बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। फसलों की गिरदावरी का काम पूरा हो गया है।

संवाद सूत्र, फाजिल्का। विधायक फाजिल्का नरेन्द्र पाल सिंह सवना ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की मार झेल चुके गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं, मौके पर प्राथमिक निवारण करवाए तथा पशुपालकों को कॅटल फीड भी उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर एसडीएम फाजिल्का मैडम वीरपाल कौर विशेष रूप से मौजूद रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक सवना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हर बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने राम सिंह भैणी, झंगड़ भैणी, गुलाबा भैणी, गट्टी नंबर 1, रेते वाली भैणी, ढाणी सदा सिंह सहित कई गांवों का दौरा कर निवासियों की समस्याएँ सुनीं और मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा कराया।

उन्होंने बताया कि फसलों की गिरदावरी का काम लगभग पूरा हो चुका है और नुकसान वाले मकानों का सर्वे चल रहा है। सर्वे समाप्त होते ही हर बाढ़ पीड़ित को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ से हुए सभी नुकसानों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसी भी लाभार्थी को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से वंचित न रखा जाए।