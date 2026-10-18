अबोहर में खाद्य सुरक्षा टीम का छापा, हाईवे पर पकड़ा गया संदिग्ध मावा; राजस्थान से पंजाब में हो रहा सप्लाई

संवाद सूत्र, अबोहर/फाजिल्का। त्योहारों के सीजन में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी प्रशासन पंजाब और सिविल सर्जन कार्यालय फाजिल्का की टीम ने रविवार देर रात अबोहर-गंगानगर हाईवे पर नाका लगाकर ट्रांसपोर्ट वाहनों की जांच की।

इस दौरान राजस्थान से लाया जा रहा करीब 250 किलो संदिग्ध मावा बरामद हुआ। टीम ने मावे को जब्त कर विभागीय कब्जे में ले लिया और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल प्रयोगशाला में भेज दिया है। खास बात है कि इस मावा को राजस्थान से लाकर पंजाब के विभिन्न शहरों में भेजा जाना था।