मुक्तसर साहिब में नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, अवैध इमारत पर चलाया बुलडोजर

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। राज्य सरकार की हिदायतों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम तहत मुक्तसर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी के तहत रविवार को मुक्तसर के आदर्श नगर के पास नशा तस्करी से जुड़ी एक अवैध इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला और उसे पूरी तरह से ढहा दिया गया।

इस मौके पर मौजूद एसपी आपरेशन महेश सिंह सैनी ने बताया कि आदर्श नगर स्थित इस अवैध इमारत का निर्माण शालू कुमार पुत्र दीशा द्वारा किया गया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत नगर काैंसिल मुक्तसर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा अमल में लाया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा।