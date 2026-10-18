नशे के लिए पैसे न मिलने पर बेटा बना दरिंदा, बठिंडा में डंडे से हमला कर फोड़ा मां का सिर

संवाद सहयोगी, बठिंडा। पंजाब में नशे की दलदल में फंसा एक युवक अपनी मर्यादा को ही भूल गया। मां-बेटे के रिश्ते को कलंकित करते हुए पैसों की खातिर उसने मां पर ही हमला कर दिया। अब उसकी मां अस्पताल में इलाज करवा रही है। लेकिन, मां आज भी अपने बेटे के खिलाफ न तो कोई कानूनी कार्रवाई चाहती है और ना ही पुलिस को उसे तंग करने देना चाहती है।

बेहद शर्मनाक घटना बठिंडज्ञ के अंतर्गत आते चंदसर बस्ती की है। नशे की लत ने एक बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही जन्म देने वाली मां को खून से लथपथ कर दिया। आधी रात को हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और एक समाजसेवी संस्था मां का इलाज करवा रही है।