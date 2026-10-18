लुधियाना-दिल्ली उड़ानों का विंटर शेड्यूल जारी, 25 अक्टूबर से बदलेगा फ्लाइट्स का समय; जानिए नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एयर इंडिया ने लुधियाना के हलवारा और नई दिल्ली के बीच संचालित होने वाली उड़ानों का आधिकारिक विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। एयरलाइन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उड़ानों का यह नया समय आगामी 25 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला है।

शाम के समय AI-483 दिल्ली से दोपहर 2:35 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 3:55 बजे हलवारा लैंड हो जाएगी। इसके बाद यही फ्लाइट वापसी के लिए तैयार होगी। AI484 हलवारा से शाम 4:30 बजे उड़ान भरेगी और शाम 5:45 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी।