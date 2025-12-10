अमृतसर एयरपोर्ट पर बड़ी राहत, केंद्र की फटकार के बाद IndiGo ने बढ़ाई उड़ानें; 12 में से 4 लैंड
अनुज शर्मा, अमृतसर। केंद्र की सख्ती के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं। रोजाना अमृतसर आने व यहां से उड़ानों की गिनती बड़ रही है।
हाल के दिनों में तकनीकी समस्याओं और ऑपरेशनल अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या देरी से चल रही थीं। अब इनमें सुधार देखने को मिल रहा है। रनवे पर इंडिगो विमानों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, जिससे पैसेंजर्स को राहत मिली है।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर आने वाली 12 निर्धारित इंडिगो उड़ानों में से 4 फ्लाइटें सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी हैं, जबकि एक और फ्लाइट के 12.15 बजे के करीब लैंड होने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं, दो फ्लाइट सुबह से उड़ान भर चुकी हैं और अन्य को जल्द ही रवाना किया जाएगा।
यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि स्थिति में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई लोग अब भी बदलते शेड्यूल, देरी और टिकट परिवर्तन जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की ताज़ा जानकारी अवश्य लेते रहें, ताकि किसी आकस्मिक बदलाव से बचा जा सके।
जानें कौन-कौन सी फ्लाइट रवाना हुई व शेड्यूल जारी हुआ
|फ्लाइट नंबर (Flight No.)
|गंतव्य (Destination)
|मूल प्रस्थान समय (Original Departure Time)
|वर्तमान स्थिति (Current Status)
|6E2506
|दिल्ली (Delhi)
|सुबह 6:07 बजे
|रवाना हुई (Departed)
|6E6164
|श्रीनगर (Srinagar)
|सुबह 8:05 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E514
|हैदराबाद (Hyderabad)
|सुबह 10:26 बजे
|रवाना हुई (Departed)
|6E6848
|दिल्ली (Delhi)
|सुबह 10:40 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E1427
|शारजाह (Sharjah)
|दोपहर 12:00 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E6288
|श्रीनगर (Srinagar)
|दोपहर 1:15 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E478
|बैंगलुरु (Bengaluru)
|शाम 4:15 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E278
|मुम्बई (Mumbai)
|रात 10:25 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E5215
|दिल्ली (Delhi)
|रात 10:50 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
|6E6129
|पुणे (Pune)
|रात 11:50 बजे
|अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
जानें कौन-कौन सी फ्लाइट अभी तक हुई लैंड
|फ्लाइट नंबर (Flight No.)
|प्रस्थान शहर (Departure City)
|अनुमानित/वास्तविक आगमन समय (Estimated/Actual Arrival Time)
|स्थिति (Status)
|6E721
|पुणे (Pune)
|सुबह 5:15 बजे
|पहुंच गई (Arrived)
|6E5103
|दिल्ली (Delhi)
|सुबह 5:35 बजे
|लैंड हुई (Landed)
|6E495
|हैदराबाद (Hyderabad)
|सुबह 9:50 बजे
|लैंड हुई (Landed)
|6E5063
|दिल्ली (Delhi)
|सुबह 10:00 बजे
|पहुंच गई (Arrived)
|6E6288
|बैंगलुरु (Bengaluru)
|सुबह 12:11 बजे
|पहुंचने का अनुमान (Estimated Arrival)
