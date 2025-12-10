Language
    अमृतसर एयरपोर्ट पर बड़ी राहत, केंद्र की फटकार के बाद IndiGo ने बढ़ाई उड़ानें; 12 में से 4 लैंड

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। उड़ानों की संख्या बढ़ रही है। तकनीकी समस्या और ऑपरेशन ...और पढ़ें

    केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां सामान्य हो रही हैं (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। केंद्र की सख्ती के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं। रोजाना अमृतसर आने व यहां से उड़ानों की गिनती बड़ रही है।

    हाल के दिनों में तकनीकी समस्याओं और ऑपरेशनल अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या देरी से चल रही थीं। अब इनमें सुधार देखने को मिल रहा है। रनवे पर इंडिगो विमानों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, जिससे पैसेंजर्स को राहत मिली है।

    एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर आने वाली 12 निर्धारित इंडिगो उड़ानों में से 4 फ्लाइटें सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी हैं, जबकि एक और फ्लाइट के 12.15 बजे के करीब लैंड होने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं, दो फ्लाइट सुबह से उड़ान भर चुकी हैं और अन्य को जल्द ही रवाना किया जाएगा।

    यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि स्थिति में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई लोग अब भी बदलते शेड्यूल, देरी और टिकट परिवर्तन जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की ताज़ा जानकारी अवश्य लेते रहें, ताकि किसी आकस्मिक बदलाव से बचा जा सके।


    जानें कौन-कौन सी फ्लाइट रवाना हुई व शेड्यूल जारी हुआ

    फ्लाइट नंबर (Flight No.) गंतव्य (Destination) मूल प्रस्थान समय (Original Departure Time) वर्तमान स्थिति (Current Status)
    6E2506 दिल्ली (Delhi) सुबह 6:07 बजे रवाना हुई (Departed)
    6E6164 श्रीनगर (Srinagar) सुबह 8:05 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E514 हैदराबाद (Hyderabad) सुबह 10:26 बजे रवाना हुई (Departed)
    6E6848 दिल्ली (Delhi) सुबह 10:40 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E1427 शारजाह (Sharjah) दोपहर 12:00 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E6288 श्रीनगर (Srinagar) दोपहर 1:15 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E478 बैंगलुरु (Bengaluru) शाम 4:15 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E278 मुम्बई (Mumbai) रात 10:25 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E5215 दिल्ली (Delhi) रात 10:50 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)
    6E6129 पुणे (Pune) रात 11:50 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल किया गया (Rescheduled to Unknown Time)


    जानें कौन-कौन सी फ्लाइट अभी तक हुई लैंड

    फ्लाइट नंबर (Flight No.) प्रस्थान शहर (Departure City) अनुमानित/वास्तविक आगमन समय (Estimated/Actual Arrival Time) स्थिति (Status)
    6E721 पुणे (Pune) सुबह 5:15 बजे पहुंच गई (Arrived)
    6E5103 दिल्ली (Delhi) सुबह 5:35 बजे लैंड हुई (Landed)
    6E495 हैदराबाद (Hyderabad) सुबह 9:50 बजे लैंड हुई (Landed)
    6E5063 दिल्ली (Delhi) सुबह 10:00 बजे पहुंच गई (Arrived)
    6E6288 बैंगलुरु (Bengaluru) सुबह 12:11 बजे पहुंचने का अनुमान (Estimated Arrival)