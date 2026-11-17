राज नरूला, अबोहर। कहते हैं कि किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ अबोहर के किसान दलजीत सिंह के साथ हुआ है। बेटी की शादी की तैयारियों के बीच आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की सोच रहे दलजीत सिंह की किस्मत ऐसी चमकी कि उनकी दीपावली बंपर लॉटरी में एक करोड़ रुपये का इनाम निकल आया। इस खुशखबरी के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, पेशे से खेतीबाड़ी करने वाले दलजीत सिंह ने करीब 10-15 दिन पहले अबोहर के रेलवे रोड स्थित राधा स्वामी लॉटरी सेंटर से दीपावली बंपर का टिकट खरीदा था। मंगलवार को जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके टिकट पर एक करोड़ रुपये का इनाम निकला है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के सदस्यों ने भी इस खुशखबरी पर खुशी जाहिर की।

उधर, रेलवे रोड स्थित राधा स्वामी लॉटरी सेंटर पर भी इस बड़ी खुशखबरी के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। सेंटर के संचालक सुशील कुमार ने बताया कि उनके पिता ने कई वर्ष पहले इस लॉटरी सेंटर की शुरुआत की थी। तब से यहां कई लोग लखपति बन चुके हैं, लेकिन पहली बार उनके सेंटर से किसी की एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है।