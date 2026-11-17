संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। दीपावली बंपर लॉटरी ने डेराबस्सी के नजदीकी गांव हुमायूंपुर के साधारण किसान बलजिंदर सिंह की किस्मत बदल दी। 500 रुपये का टिकट खरीदकर 12 करोड़ का इनाम जीता।

45 वर्षीय बलजिंदर सिंह खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने दीपावली से पहले हंडेसरा के लॉटरी विक्रेता आशु गर्ग से दीपावली बंपर का 500 रुपये का टिकट खरीदा था। सोमवार रात करीब 11 बजे उन्हें जानकारी मिली कि उनकी टिकट पर 12 करोड़ रुपये का इनाम निकला है।

यह खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। दो बच्चों के पिता बलजिंदर सिंह अब तक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार के नजदीकी लोगों के अनुसार, इनामी राशि का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।