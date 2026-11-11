जलालाबाद में अकेली रह रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या, नकदी व गहने लूटे
जलालाबाद के गांव कन्नलांवाला झुग्गे में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घर से नकदी और सोने के गहने गायब हैं।
HighLights
80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इंद्रो बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या।
मृतका के हाथ-पैर बंधे मिले, घर से नकदी-गहने गायब।
पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपियों की तलाश जारी।
संवाद सूत्र, जलालाबाद। फाजिल्का के जलालाबाद शहर के नजदीक गांव कन्नलांवाला झुग्गे में घर में अकेली रह रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इंद्रो बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका के हाथ-पैर बंधे हुए थे और आशंका जताई जा रही है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है।
इसके साथ ही घर से नकदी और सोने के गहने भी गायब मिले हैं, जिससे लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल फाजिल्का भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा।
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परिजनों ने दी गई सूचना
मृतका के बेटे सुरजीत सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घर में करीब 40 से 50 हजार रुपये नकद, सोने की एक अंगूठी और अन्य कीमती गहने रखे हुए थे। उनके अनुसार, रात के समय अज्ञात बदमाश और लुटेरे घर में जबरन दाखिल हुए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में रखी पूरी नकदी और सभी गहने समेट कर फरार हो गए।
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पुलिस ने जांच की शुरू
पुलिस घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और जरूरी सबूत जुटा रही है। परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी और बयानों के आधार पर पुलिस आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस अंधे कत्ल और लूट की वारदात को सुलझा लिया जाएगा।
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