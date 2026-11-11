जलालाबाद में अकेली रह रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या, नकदी व गहने लूटे

संवाद सूत्र, जलालाबाद। फाजिल्का के जलालाबाद शहर के नजदीक गांव कन्नलांवाला झुग्गे में घर में अकेली रह रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इंद्रो बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका के हाथ-पैर बंधे हुए थे और आशंका जताई जा रही है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है।

इसके साथ ही घर से नकदी और सोने के गहने भी गायब मिले हैं, जिससे लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।