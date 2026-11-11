'पार्क नहीं पहुंची तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे', मां से फोन पर बयां किया दर्द और बठिंडा में झील में कूद गई छात्रा

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में मनचलों की कथित धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर 19 वर्षीय कालेज छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान गांव किल्ली निहाल सिंह वाला निवासी पिंदर कौर के रूप में हुई है। वह बाबा फरीद कालेज दियोण में आपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी।

आरोप है कि तीन युवक उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इनमें से एक युवक उस पर दोबारा दोस्ती करने और बातचीत बनाए रखने का दबाव डाल रहा था।आरोपितों की धमकियों से परेशान छात्रा ने अपनी मां को फोन कर आपबीती सुनाई थी। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और अगले दिन उसका शव बठिंडा के जागर पार्क स्थित झील में मिला।

मृतका के पिता शिवराज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी पिंदर कौर 31 अक्टूबर को कालेज से छुट्टी के बाद गांव भागू में अपनी बुआ किरनदीप कौर के घर गई थी। रविवार की छुट्टी बिताने के बाद 2 नवंबर को वह सुबह निजी बस से बठिंडा के लिए रवाना हुई थी। शिवराज सिंह के अनुसार 2 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे पिंदर ने अपनी मां जसवीर कौर को फोन किया।

उसने बताया कि वह उस दिन अस्पताल नहीं जाएगी और पहले कालेज जाने के बाद जागर पार्क पहुंचेगी। फोन पर पिंदर काफी घबराई हुई थी। उसने मां को बताया कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और परेशानी से गुजर रही है तथा कुछ युवक उसे लगातार तंग कर रहे हैं।

छात्रा के मुताबिक, यादवीर के दो अन्य दोस्त शंटी सिंह निवासी फूस मंडी और लवप्रीत सिंह उर्फ लव निवासी खेता सिंह बस्ती भी उसे परेशान करने लगे थे। आरोप है कि ये दोनों युवक भी उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दे रहे थे।

जागर पार्क नहीं पहुंचने पर दी धमकी पिंदर ने मां को बताया कि शंटी सिंह और लवप्रीत सिंह उस समय जागर पार्क पहुंच रहे थे। उन्होंने उसे भी पार्क में मिलने के लिए बुलाया था और धमकी दी थी कि यदि वह वहां नहीं पहुंची तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन धमकियों से वह बुरी तरह डर गई थी। उसने मां को कहा कि वह अब इस परेशानी से तंग आ चुकी है।

बेटी की बातें सुनकर मां जसवीर कौर घबरा गई। उसने रोते हुए बेटी को समझाया कि वह किसी से डरे नहीं और कोई गलत कदम न उठाए। मां ने उसे घर लौट आने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि परिवार उसके साथ है तथा पूरी परेशानी का समाधान निकाला जाएगा।

मां लगातार बेटी को हिम्मत रखने के लिए कहती रही, लेकिन कुछ देर बाद फोन पर सिसकियों की आवाज आने लगी। इसके बाद अचानक काल कट गई। मां ने दोबारा फोन मिलाया तो पिंदर का मोबाइल स्विच आफ आने लगा।

अगले दिन यानी 3 नवंबर की सुबह जागर पार्क की झील में एक युवती का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। शव को झील से बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान पिंदर कौर के रूप में हुई। बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।