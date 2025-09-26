Language
    युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने फाज़िल्का-फिरोज़पुर हाईवे पर शव रखकर किया जाम, पुलिस पर पिटाई का आरोप

    By mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:30 PM (IST)

    फाज़िल्का-फिरोज़पुर रोड पर युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि माइनिंग विभाग और पुलिस ने रेत चोरी के आरोप में युवक को पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिटाई से इनकार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है। जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

    पुलिस पिटाई से युवक की मौत का आरोप, शव रखकर ग्रामीणों ने जाम किया

    संवाद सूत्र, जलालाबाद\फाज़िल्का। फिरोज़पुर रोड पर स्थित गाँव लमोचड़ कला के 19 वर्षीय युवक साजन की बीती रात हुई रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में उबाल ला दिया। शुक्रवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए साजन का शव मुख्य हाईवे पर लमोचढ़ कला के पास रखकर ज़बरदस्त धरना शुरू कर दिया। सुबह करीब 8 बजे जब शव को फ्रिजर में रखकर सड़क के बीच ले जाया गया तो ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। देर शाम तक यह धरना जारी था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक के पिता जोगिंदर सिंह और पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि साजन अपने साथी आकाशदीप निवासी भंबा वट्टू के साथ रेत लेने गया था। आरोप है कि माइनिंग विभाग के अधिकारियों और घुबाया पुलिस चौकी के कर्मचारियों ने दोनों को ट्रैक्टर–ट्रॉली समेत पकड़कर चौकी ले जाया गया।

    वहाँ साजन को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। धरने में मौजूद आकाशदीप ने कहा कि पुलिस ने साजन को इतना मारा कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मी उसका शव भंबा वट्टू अड्डे के पास सड़क किनारे फेंक गए और उसे भी वहीं छोड़ दिया।

    सुबह से शुरू हुए धरने में गाँव की बड़ी संख्या में महिलाएँ, युवा और बुज़ुर्ग शामिल हुए। परिजन और ग्रामीण पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। धरना बढ़ने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। ट्रक, बस, कार और एंबुलेंस तक जाम में फँस गए, जिससे यात्रियों को घंटों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    सूचना मिलते ही फिरोज़पुर से सांसद शेर सिंह घुबाया मौके पर पहुँचे और परिवार से मिलकर दुख जताया। उन्होंने पूरी जांच और न्याय का आश्वासन दिया। थाना सदर प्रमुख इंस्पेक्टर अंग्रेज़ सिंह भी पुलिस दल के साथ पहुँचे और परिजन व ग्रामीणों से बातचीत की।

    फाज़िल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि माइनिंग विभाग की टीम ने दो युवकों को रेत चोरी करते पकड़ा था। उनके मुताबिक, युवक साजन एक ढाबे के पास ट्रैक्टर से गिरने के कारण घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई।

    एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने किसी तरह की पिटाई नहीं की और सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि डीएसपी जलालाबाद और डीएसपी फाज़िल्का को मौके पर भेजा गया है, ताकि परिजनों से बयान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

    माइनिंग विभाग के वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता आलोक चौधरी ने कहा कि वह रिपोर्ट ले रहे हैं। जबकि इस मामले में डीएसपी जलालाबाद को सारी जानकारी है। मारपीट जैसी कोई बात नहीं है। धरने और जाम से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

    दोपहिया वाहन चालकों से लेकर चार पहिया वाहन तक घंटों जाम में फँसे रहे। वहीं कई बसों को भी मजबूरन लिंक सड़कों से घूमकर फाज़िल्का से फिरोज़पुर की ओर जाना पड़ा। इससे यात्रियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा और देरी से मंज़िल तक पहुँचना पड़ा।