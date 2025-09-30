Language
    फाजिल्का में पति की व्यक्ति की मौत पर बवाल, पत्नी और उसके साथी पर क्यों लगे हत्या के आरोप?

    By mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:33 PM (IST)

    फाजिल्का में जसकरण सिंह नामक एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने मृतक की पत्नी और उसके साथी पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक की माँ के अनुसार जसकरण और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने पत्नी सहित दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    व्यक्ति की संदिग्ध मौत, परिवार ने पत्नी व साथी पर लगाए हत्या के आरोप (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, फाजिल्का। फाजिल्का जिले में संदिग्ध हालातों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रताप बाग में एकत्र हुए परिवार ने आरोप लगाए कि उन्हें आशंका है कि मृतक की पत्नी ने अपने साथी के साथ ही उसकी हत्या की है।

    हालांकि मृतक की माता का कहना है कि करीब 6 महीने पहले ही उसका लड़का अपनी पत्नी सहित गांव से फाजिल्का शहर आकर रहने लगा था। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था, फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है।

    मृतक जसकरण सिंह (35) की माता ने बताया कि वह बठिंडा के गांव बाजक के रहने वाले है। करीब 16 साल पहले उन्होंने धूमधाम से अपने लड़के की शादी की थी। लेकिन 6 महीने पहले उसके लड़के जसकरण की पत्नी उसे अपनी बातों में उलझा कर फाजिल्का ले आई। जहां वह काशीराम कॉलोनी इलाके में रहने लगे।

    हालांकि दो दिन पहले ही उसका लड़का अपनी बहन के पास गया और उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत गलत है। जो गलत चल रही है। जिससे वह परेशान हो चुका है और उसके साथ में नहीं रहना चाहता। अभी यह बात चल रही थी कि आज उनके पास उसकी मौत की खबर आ गई।

    उनका आरोप है कि जसकरण की पत्नी ने उसकी हत्या की है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्ट मार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और सूचना पुलिस को दी गई है। मामले में परिवार द्वारा इंसाफ की मांग की जा रही है।

    थाना सिटी पुलिस ने एक युवक का कत्ल करने के आरोप में पत्नी सहित 2 लोगों पर पर्चा दर्ज किया है। जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि उनको सुमनप्रीत कौर वासी बाघे वाला अरनीवाला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जसदीप कौर वासी बहिमण दीवाना बठिंडा और नरिंदर सिंह वासी करनीखेड़ा ने उसके भाई जसकरण सिंह का कत्ल कर दिया है। जिन पर पर्चा दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।