    फाजिल्का में रोड पर सीवरेज के गंदे पानी की बदबू से बेहाल हुए लोग, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

    By mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    फाजिल्का के कॉलेज रोड पर सीवरेज जाम होने से राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। हनुमान मंदिर के पास गंदा पानी फैलने से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पहले से ही टूटी हुई है जिससे दिक्कतें और बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस समस्या से निजात मिल सके।

    सड़क पर फैला सीवरेज का पानी, बदबू से लोग बेहाल (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। शहर के कॉलेज रोड पर हनुमान मंदिर के नज़दीक सीवरेज जाम होने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी धीरे-धीरे सड़क पर फैल चुका है, जिससे राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। पहले से ही सड़क जगह-जगह टूटी हुई थी, जिस कारण वाहन चालकों को दिक़्क़त होती थी, लेकिन अब सीवरेज का गंदा पानी उस परेशानी को और भी बढ़ा रहा है।

    पानी से लगातार उठ रही बदबू ने आस-पास के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि बदबू के चलते ग्राहक भी यहां रुकने से कतराने लगे हैं। वहीं, आम लोग रोज़ाना इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

    कॉलेज रोड की बात करें तो यह सड़क फाजिल्का शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक मानी जाती है। यहां कई मंदिरों के अलावा दो स्कूल और दो कॉलेज स्थित हैं, जिस कारण सुबह-शाम यहां भारी भीड़ रहती है। मगर अफसोस यह है कि यह सड़क लंबे समय से टूटी हुई है। गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ हिस्सों के कारण लोग पहले से ही परेशान थे।

    हाल ही में इस सड़क को बनाने का दावा जरूर किया गया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इसी बीच बुधवार को सीवरेज जाम ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दीं। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे न केवल आने-जाने वाले लोग परेशान हैं बल्कि आसपास के दुकानदार और विद्यार्थी भी बेहद प्रभावित हो रहे हैं।

    सड़क पर फैले पानी से उठ रही दुर्गंध ने माहौल असहनीय बना दिया है। लोग सड़क के बीच से गुजरने की बजाय मजबूरन किनारे-किनारे से निकल रहे हैं। पैदल चलने वालों को गंदे पानी के छींटों से बचना मुश्किल हो रहा है। हनुमान मंदिर के पास दुकान लगाने वाले एक दुकानदार जोत ने बताया कि बदबू इतनी ज्यादा है कि ग्राहक दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते।

    इसी रास्ते से स्कूल जाने वाली छात्र राकेश ने कहा कि सुबह के समय भीड़ रहती है और गंदे पानी से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। वहीं यहां से गुजर रहे एक राहगीर जनक सिंह ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि टूटी सड़क और सीवरेज जाम की समस्या लोगों की सेहत को भी खतरे में डाल रही है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि टूटी सड़क की मरम्मत के साथ-साथ सीवरेज व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए ताकि आमजन को इस समस्या से राहत मिल सके

    नगर कौंसिल के सीवरेज इंचार्ज गुरतेज सिंह ने बताया कि शहर में सीवरेज जाम होने की सूचना मिलते ही तुरंत टीम को कार्रवाई के लिए लगाया गया। उनका कहना है कि समस्या का समाधान प्राथमिकता के साथ किया गया और सीवरेज सिस्टम को चालू कर दिया गया है।