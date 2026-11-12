पंजाब चुनाव 2027: AAP अबोहर से डॉ. सुहानी डोडा और बल्लुआना से गोल्डी मुसाफिर पर जताया भरोसा

जागरण संवाददाता, अबोहर। फाजिल्का के अंतर्गत आने वाले अबोहर की दो सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अबोहर से डॉ. सुहानी डोडा को टिकट दिया गया है, वहीं बल्लुआना से अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर पर पार्टी ने भरोसा जताया है।

शिव लाल डोडा ने यहां से पहले आजाद उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2012 में सुनील जाखड़ के मुकाबले चुनाव लड़ा था वह उन्हें 45,825 हासिल की थी। डा सुहानी डोडा ने कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी।