'छोटे साहिबजादों की शहादत मानवता की सबसे बड़ी प्रेरणा', फतेहगढ़ साहिब में CM नायब सैनी का भावुक संदेश

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। शहीद सभा के पहले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों, माता गुजरी जी और बाबा मोती राम मेहरा जी को श्रद्धांजलि देने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब व गुरुद्वारा बाबा मोती राम महिरा में माथा टेककर शहीदों को नमन किया।

दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास बहुत महान और गौरवशाली है। फतेहगढ़ साहिब की शहादत जैसी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी की कुर्बानी मानवता के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस पवित्र धरती पर नतमस्तक होने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि फतेहगढ़ साहिब की धरती हमें सत्य, साहस और बलिदान का संदेश देती है।इस मौके पर भाजपा के कार्यकारी पंजाब अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि छोटे साहिबजादों और माता जी की शहादत ने जुल्म और अत्याचार की जड़ों को उखाड़ फेंका और नेक लोगों की जीत हुई।

उन्होंने कहा कि धर्म में ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश और नेक लोगों के लिए जज्बा पैदा किया। इस मौके ट्रस्ट के चेयरमैन निर्मल सिंह एसएस ने मुख्यमंत्री सहित अतिथियों को सम्मानित किया।