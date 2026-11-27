दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। लंबे समय से लंबित जायज मांगों और राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में जिला फतेहगढ़ साहिब के सेवा केंद्रों के सभी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण जिले भर में चल रहे सभी 14 सेवा केंद्रों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।

सेवा केंद्रों पर ताले लटके होने के कारण अपने जरूरी सरकारी दस्तावेज, आवासीय व जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संबंधी कार्य करवाने आए आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग निराश होकर घरों को लौटने पर मजबूर हुए।

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष मनजोत सिंह तूर, उपाध्यक्ष अरशद अली, महासचिव जगतार सिंह, कोषाध्यक्ष सूरज सिंह और मीडिया सलाहकार मनदीप सिंह ने संयुक्त रूप से पंजाब सरकार के खिलाफ तीखा रोष व्यक्त किया।