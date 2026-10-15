दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक युवक की जान नशे की ओवरडोज ने ले ली। परिवार ने उसकी मौत का जिम्मेदार उस नशा छुड़ाओ केद्र को बनाया है, जिसमें उसे परिवार ने दाखिल करवाया था। परिवार का आरोप है कि नशा छुड़ाओ केंद्र ने सही से इलाज न किया और खानापूर्ती कर उसे छुट्‌टी दे दी। बाहर निकलते ही वे फिर से नशे का सेवन करने लगा।

मृतक की पहचान सरहिंद के गुरदेव नगर निवासी 22 वर्षीय लवली के रूप में हुई है। ्मृतक के पिता नजर सिंह और मां ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किया था। लेकिन, हर प्रयास विफल हो गया और आज वे उनके बीच नहीं है।