पंजाब बंद के बीच फरीदकोट में हंगामा, नशीले कैप्सूल बेचता एक युवक काबू; एसपी की मौजूदगी में पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। मानसा के परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद के आह्वान के तहत शहर में बंद के दौरान एक संस्था के सदस्यों द्वारा एक युवक को नशे के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कैप्सूल सहित काबू कर लिया गया। जिसके चलते शहर में हंगामा खड़ा हो गया और संस्था के सदस्यों द्वारा पुलिस की कारगुजारी पर भी सवाल खड़े किए गए।

इस दौरान नशे के कैप्सूलों सहित काबू किए गए युवक को कुछ लोगों ने थप्पड़ भी जड़ दिए। उपरांत आरोपित को लेकर शहर में मार्च निकालने के उपरांत एसपी जसप्रीत सिंह की उपस्थिति में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

परंतु जैसे ही वे थाना सिटी के पास पहुंचे तो थाना सिटी प्रभारी राजवंत सिंह आरोपित को थाने में ले जाने लगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया और इसी गहमागहमी में माहौल बहुत तनावपूर्ण भी हो गया। लेकिन बाद में पुलिस ने भीड़ को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ हो गए और वे आरोपित को धरनास्थल पर पहुंच गए। जिसके पश्चात एसपी जसप्रीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए।