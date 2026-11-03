फतेहगढ़ साहिब को पर्यटन मानचित्र पर लाने का रास्ता साफ! राज्यपाल बोले- राज्य सरकार फाइल भेजे, तुरंत करेंगे पास

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंगलवार अपने व्यक्तिगत दौरे के तहत फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राज्य सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने संबंधी फाइल उनके पास भेजती है, तो वे उस पर बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई कर सभी आवश्यक कार्यों को मूर्त रूप देंगे।

हाल ही में 24 अक्टूबर को माता चक्रेश्वरी देवी मंदिर के वार्षिक महोत्सव में शिरकत करने के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया महज 10 दिनों में आज दोबारा चक्रेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता चक्रेश्वरी देवी की विशेष आरती व पूजन के बाद कहा कि इस पावन स्थल पर नतमस्तक होकर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शांति मिली, जिससे प्रेरित होकर वे जनसेवा की शक्ति मांगने दोबारा यहां आए हैं।

उन्होंने कहा कि दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी के अमर बलिदान तथा दीवान टोडर मल के अद्वितीय त्याग से सिंचित यह माटी पूरी मानवता को दिशा दिखाती है।

समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत पिछले करीब दो दशकों से हर चुनाव में फतेहगढ़ साहिब को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने का मुद्दा सियासी वादों तक सीमित रहा है। धरातल पर विकास की रफ्तार धीमी रहने और दशकों पुराने राजनीतिक वादों से जुड़े सवाल पर राज्यपाल का यह रुख निर्णायक दृष्टिकोण का राह।