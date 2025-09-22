स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने मारा छापा; आपत्तिजनक सामान के साथ महिला गिरफ्तार

फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने सरहिंद-चंडीगढ़ रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर की संचालिका को गिरफ्तार किया जबकि उसके पति की तलाश जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। पुलिस ने सरहिंद चंडीगढ़ रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई कर देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। महिला के पति की तलाश में छापेमारी जारी है।

एसपी सुखनाज़ सिंह ने बताया कि फतेहगढ़ साहिब थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली एक महिला और उसका पति इन दिनों माडर्न वैली सरहिंद में किराये पर रह रहे हैं।