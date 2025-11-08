Punjab News: कबड्डी मुकाबले के दौरान युवा खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक, मैदान में अचानक गिरकर हुई मौत

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। गांव रुपालहेड़ी पंचायत की ओर से करवाए जा रहे कबड्डी टुर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जो कि संगरूर जिले का भवानीगढ़ के पास रहने वाला बिट्टू बलिहाल था।

आयोजकों की ओर से हरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके गांव में चल रहे कबड्डी मुकाबलों में शुक्रवार को उक्त खिलाड़ी भी शामिल था। इस दौरान जब वह विरोधी टीम के एरिया में रेड डालने गया तभी उसका सांस फूलने के साथ हार्ट अटैक आ गया तथा धरती पर गिर गया। जिसे तुरंत एक नीजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।