Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: कबड्डी मुकाबले के दौरान युवा खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक, मैदान में अचानक गिरकर हुई मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब के गांव रुपालहेड़ी में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक दुखद घटना घटी। संगरूर जिले के भवानीगढ़ निवासी बिट्टू बलिहाल नामक एक खिलाड़ी की रेड डालते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आयोजकों और गांव पंचायत ने शोक व्यक्त किया और परिवार को आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कबड्डी मुकाबले के दौरान हार्ट अटैक आने से खिलाड़ी की मौत। फाइल फोटो

    दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। गांव रुपालहेड़ी पंचायत की ओर से करवाए जा रहे कबड्डी टुर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जो कि संगरूर जिले का भवानीगढ़ के पास रहने वाला बिट्टू बलिहाल था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोजकों की ओर से हरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके गांव में चल रहे कबड्डी मुकाबलों में शुक्रवार को उक्त खिलाड़ी भी शामिल था। इस दौरान जब वह विरोधी टीम के एरिया में रेड डालने गया तभी उसका सांस फूलने के साथ हार्ट अटैक आ गया तथा धरती पर गिर गया। जिसे तुरंत एक नीजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    बताया कि युवा खिलाड़ी की मौत पर सभी आयोजकों व गांव पंचायत ने गहरे शोक का प्रगट किया तथा पंचायत सदस्य आज उसके गांव में अंतिम संस्कार में भी शामिल होने गए। बताया कि गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि मृतक खिलाड़ी के परिवार की आर्थिक मदद सभी के सहयोग से उसके भोग मौके पर की जाएगी।