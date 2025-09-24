फतेहगढ़ साहिब में प्रतिबंधित गोलियों के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खेड़ी नौध सिंह थाने के पास एक व्यक्ति को 70 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुल्लांपुर गांव के निवासी सुखचैन सिंह को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। जिला फतेहगढ़ साहिब पुलिस द्वारा नशा और नशा तस्करों के खिलाफ शुरू की मुहिंम तहत खेड़ी नौध सिंह थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेड़ी नौध सिंह थाने की पुलिस पार्टी पुल सुआ खेड़ी नौध सिंह के पास चेकिंग के लिए मौजूद थी। इसी दौरान, मुल्लांपुर गाँव की तरफ से आ रहे सुखचैन सिंह को चेकिंग के लिए रोका गया।
तलाशी के दौरान उसके पास से 70 प्रतिबंधित गोलियों बरामद हुईं। खेड़ी नौध सिंह थाने में दर्ज एक मामले में मुल्लांपुर गाँव निवासी सुखचैन सिंह को गिरफ्तार पुलिस की ओर से अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
