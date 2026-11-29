दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब के गांव राजेंद्रगढ़ निवासी 27 वर्षीय युवक गुरकीरत सिंह की अमेरिका के मोंटाना राज्य में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मनहूस खबर से गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार, कनाडा से अमेरिका के बीच ट्रक चलाने वाले गुरकीरत इंटरस्टेट-94 हाईवे पर अपना ट्रक खड़ा करके टायर की जांच कर रहे थे।

इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गुरकीरत की मौके पर ही मौत हो गई।मृतक के बुआ के बेटे रविंदर सिंह ने बताया कि गुरकीरत 2019 में विदेश गए थे और घर के इकलौते कमाने वाले थे। 2018 में उनके पिता का निधन हो चुका है, जिससे अब घर में केवल बुजुर्ग मां और दादी बची हैं।