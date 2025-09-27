कुंवारा बताकर पासपोर्ट बनवाया, विदेश में दूसरी शादी का शक; अमलोह में पति पर गंभीर आरोप

अमलोह में एक महिला ने अपने पति पर खुद को कुंवारा बताकर विदेश जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पासपोर्ट के लिए गलत जानकारी देने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अविवाहित बताकर पासपोर्ट बनवाया और विदेश में दूसरी शादी कर सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सफतेहगढ़ साहिब\अमलोह। खुद को कुंवारा बता विदेश जाने वाले के खिलाफ उसकी पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने पासपोर्ट बनवाने के लिये गलत जानकारी देने सहित दहेज के लिये परेशान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अमलोह की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पति गुरशरणजीत सिंह ने खुद को अविवाहित बता कर पासपोर्ट बनावाया और विदेश चला गया। उसने आशंका जाहिर कि की विदेश में वह दूसरा विवाह कर सकता है। साथ ही उसने सास-ससुर के खिलाफ दहेज के परेशान करने का भी आरोप लगाया।