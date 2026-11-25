पंजाब में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश! रेल पटरी पर रखे सीमेंट के भारी पिलर, गार्ड की सतर्कता से टला हादसा
फतेहगढ़ साहिब में रेल ट्रैक पर भारीभरकम सीमेंट के पिलर रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम कर दी गई। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के गार्ड की सूचना पर रेलवे व पुलिस ने पिलर हटाए।
HighLights
अज्ञात लोगों ने रेल ट्रैक पर सीमेंट पिलर रखे
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के गार्ड ने खतरा भांपा
रेलवे और सुरक्षा टीमों ने ट्रैक सुरक्षित किया
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक बड़े रेल हादसे को अंजाम देने की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रेल ट्रैक पर भारीभरकम सीमेंट के पिलर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेलवे गार्ड की सतर्कता और समय पर दी गई सूचना से बड़ी अनहोनी टल गई।
सूचना मिलते ही रेल विभाग, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें तुरंत हरकत में आईं और ट्रैक से पिलरों को हटाकर रेल यातायात को सुरक्षित किया गया। फिलहाल जीआरपी के एआईजी व डीएसपी ने भी मौके पर पहुंच कर मुआयना किया है।
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ट्रैक पर रखे गए पिलर।
गार्ड की सतर्कता से टला हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजकर 19 मिनट पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से जम्मू की ओर जा रही थी। जब ये ट्रेन घटनास्थल से गुजरी तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के गार्ड की नजर दूसरी रेल लाइन पर रखे सीमेंट के पिलरों पर पड़ी। संदिग्ध गतिविधि को देखकर गार्ड हरकत में आया।
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सरहिंद स्टेशन पर दी सूचना
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी सरहिंद के स्टेशन अधीक्षक को दी। स्टेशन अधीक्षक से संदेश मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों सतर्क किया। टीमों को घटनास्थल की तरफ रवाना किया गया। लवे और सुरक्षा बलों की टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ट्रैक पर रखे भारी सीमेंट के पिलरों को वहां से हटाया, जिससे गुजरने वाली ट्रेनों को किसी भी तरह के खतरे से बचा लिया गया।
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