जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक बड़े रेल हादसे को अंजाम देने की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रेल ट्रैक पर भारीभरकम सीमेंट के पिलर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेलवे गार्ड की सतर्कता और समय पर दी गई सूचना से बड़ी अनहोनी टल गई।

सूचना मिलते ही रेल विभाग, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें तुरंत हरकत में आईं और ट्रैक से पिलरों को हटाकर रेल यातायात को सुरक्षित किया गया। फिलहाल जीआरपी के एआईजी व डीएसपी ने भी मौके पर पहुंच कर मुआयना किया है।