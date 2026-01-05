फतेहगढ़ साहिब में दिल दहला देने वाला हादसा, दादी-पोती को राख से भरे वॉल्वो ने कुचला; दोनों की मौत

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। डीसी दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के नजदीक सोमवार सुबह करीब 5 बजे राख से भरा वलकार के टायर के नीचे आकर करीब 55 वर्ष की दादी और उसकी करीब 14 वर्ष पुती की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सरहिंद शहर के रहने वाले मनजीत कौर और उनकी पुती खुशदीप कौर के तौर पर हुई है।

मृतक के पति रणजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी मनजीत कौर और खुशदीप कौर कपड़ों की फड़ी लगा कर डीसी दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के नजदीक बैठे थे तभी सरहिंद साइड से वलकार आया और उनके ऊपर चढ़ा दिया जिसके कारण उसकी पत्नी और पुती की मौके पर ही मौत हो गई।