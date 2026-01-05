Language
    फतेहगढ़ साहिब में दिल दहला देने वाला हादसा, दादी-पोती को राख से भरे वॉल्वो ने कुचला; दोनों की मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में डीसी दफ्तर के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। राख से भरे वलकार की चपेट में आने से 55 वर्षीय मनजीत कौर और उनकी 14 वर्षीय पोत ...और पढ़ें

    वलकार के नीचे आकर दादी और पोती की मौत (फाइल फोटो)

    दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। डीसी दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के नजदीक सोमवार सुबह करीब 5 बजे राख से भरा वलकार के टायर के नीचे आकर करीब 55 वर्ष की दादी और उसकी करीब 14 वर्ष पुती की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सरहिंद शहर के रहने वाले मनजीत कौर और उनकी पुती खुशदीप कौर के तौर पर हुई है।

    मृतक के पति रणजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी मनजीत कौर और खुशदीप कौर कपड़ों की फड़ी लगा कर डीसी दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के नजदीक बैठे थे तभी सरहिंद साइड से वलकार आया और उनके ऊपर चढ़ा दिया जिसके कारण उसकी पत्नी और पुती की मौके पर ही मौत हो गई।

    बताया कि खुशदीप कौर माता गुजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इमीनेंस फतेहगढ़ साहिब में 7 कक्षा में पढ़ती थी।थाना फतेहगढ़ साहिब के सब इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह ने बताया कि मृतकों का शव सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में रखवा कर वलकार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।