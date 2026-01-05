फतेहगढ़ साहिब: ट्रक ने सड़क किनारे फड़ लगाने वाली दादी पोती को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

Language
    By Navneet Chhibber Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:21 PM (IST)

    ट्रक ने सड़क किनारे फड़ लगाने वाली दादी पोती को कुचला। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। कोर्ट परिसर फतेहगढ़ साहिब के नजदीक सोमवार सुबह करीब 5 बजे राख से भरा वलकार के टायर के नीचे आकर करीब 55 वर्ष की दादी और उसकी करीब 13 वर्ष पुती की मौत हो गई है।

    मृतक की पहचान सरहिंद शहर के रहने वाले मनजीत कौर और उनकी पुती खुशदीप कौर के तौर पर हुई है। थाना फतेहगढ़ साहिब के सब इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में मृतका के पति रंजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी व पोती जिला कचहरी के बाहर फड़ी लगा रेडीमेड कपड़े बेचने का कार्य करती थी।

    आज सुबह लगभग 5 बजे जब वह अपनी फड़ी के आगे मंजे पर बैठी थी तभी एक तेज गति से आ रहे ट्रक (वलकार सीमेंट का ट्रक) उन पर जा चढ़ा। जिन्हें बुरी तरह से जख्मी हालत में सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया था।

    पुलिस ने वलकार को कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है तथा सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा शवों को परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पति रणजीत सिंह ने बताया कि खुशदीप कौर माता गुजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इमीनेंस फतेहगढ़ साहिब में 7 कक्षा में पढ़ती थी।