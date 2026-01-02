फतेहगढ़ साहिब: कचरा ढुलाई का टेंडर जारी, बताया नहीं कहां से कहां ढोना है? अपने ही चक्रव्यूह में उलझी नगर कौंसिल

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। शांतमयी माहौल में संपन्न हुई सालाना शहीदी सभा के बाद इस दौरान पैदा हुए कचरे के निस्तारण पर नगर कौंसिल घिरती जा रही है। दैनिक जागरण के इस मुद्दे को उठाने के बाद आनन-फानन में कचरा ढुलाई का टेंडर तो जारी कर दिया गया, लेकिन कचरे को निस्तारण के लिये कहां ले जाना है, इस बारे में टेंडर के साथ जारी वर्क आर्डर में जिक्र तक नहीं किया गया।

उधर, एक भी एमआरएफ न होने की सूरत में कचरे का निस्तारण कैसे किया जा रहा है, इस पर नगर कौंसिल जवाब देने से कतरा रही है। गारबेज मैनेजमेंट पर सरहिंद नगर कौंसिल अपने ही बनाये चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जुर्मानों, नोटिस और चेतावनियों के बावजूद कचरा प्रबंधन पर नगर कौंसिल फिर से घिर गई है।

दैनिक जागरण ने शहीदी सभा के दौरान पैदा हुए 400 टन कचरे के प्रबंंधन और निस्तारण का मुद्दा उठाया था। जिस पर ईओ मनवीर सिंह गिल ने कचरा ढुलाई का पहले जारी टेंडर लटकने और नये टेंडर जारी करने की बात कही थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद एडीसी (जी) पूजा स्याल ग्रेवाल ने टेंडर जारी होने में आ रही अड़चनों को दूर कर 15000 टन कचरे की ढुलाई का वर्क ऑर्डर जारी करवा दिया।

कचरे की ढुलाई दो साइट्स से की जानी है। लेकिन, कचरा उठाने वाली साइट कहां है और कचरे की ढुलाई कर कहां पहुंचाया जाना है, इस बारे में वर्क ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा गया। वहीं, सरहिंद नगर कौंसिल ने पहले तो सरहिंद शहर में चोअ के किनारे बने उस अवैध डंप पर ही फेंकने की कोशिश हुई, जिसे बंद किये जाने का लिखित हलफनामा नगर कौंसिल एनजीटी को दे चुकी है। यहां जनविरोध के बाद कचरे को बहादुरगढ़ की उस नई डंपिंग साइट पर फेंका गया, जो पहले से ही भर चुकी है। यहां भी लोगों के विरोध के बाद नगर कौंसिल ने सभी नियमों को ताक पर रख तीसरी जगह का चुनाव किया।