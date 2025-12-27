फतेहगढ़ साहिब: बुजुर्ग सिख महिला ने कायम की मिसाल, मस्जिद के लिए दान में दी जमीन; 3 दशक से प्रयास कर रहा था गांव

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब की एक बुजुर्ग सिख महिला ने धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करते हुए मस्जिद के लिये जमीन दान देकर धार्मिक अलगाव की विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरहिंद-पटियाला रोड पर स्थित जखवाली के सिख-हिंदु परिवार अपने गांव के मुस्लिम परिवारों की इबादत के लिये गांव में मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने बीती 7 दिसंबर को गांव में मस्जिद का नींव पत्थर रखा।

फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव जखवाली की आबादी सिख बाहुल है। यहां हिंदु और मुस्लिम परिवार भी बहुतायत में हैं। धार्मिक अलगाव को दरकिनार करते हुए गांव के लोग बरसों से सभी त्योहार मिलजुल कर मना रहे हैं। गांव में 65 फिसदी सिख आबादी है, 25 फिसदी हिंदु और 10 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है।

गांव में गुरुद्वारा साहिब, शिव मंदिर और एक दरगाह है। गांव में सिख और हिंदु परिवारों के लिये धार्मिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय पिछले तीन दशक से मस्जिद के लिये प्रयास कर रहा था। गांव की 75 वर्षिय सिख महिला बीबी राजिंदर कौर ने मस्जिद निर्माण के लिये अपनी 5 मरले जमीन दान दे, मुस्लिम समुदाय की 3 दशक पुरानी समस्या को हल कर दिया।

नमाज पढ़ने में होती थी दिक्कत दरअसल हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के दौरान मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठा। इस चुनाव में बीबी राजिंदर कौर के पोते मोनू सिंह पंच निर्वाचित हुए। पंच मोनू सिंह बताते हैं कि गांव में मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिये 2 किमी दूर गांव मुल्लांपुर की मस्जिद में जाना पड़ता था।

पंच मोनू सिंह कहते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद उन्हें पता चला कि धार्मिक स्थान के निर्माण के लिए सरकारी ज़मीन नहीं दी जा सकती। उन्होंने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा की और मस्जिद के लिए ज़मीन देने का फैसला किया। वह कहते हैं कि गांव के सभी समुदायों के लोग मस्जिद निर्माण में मदद कर रहे हैं।