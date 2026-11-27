जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बुधवार को सरहिंद और मंडी गोबिंदगढ़ के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सात वर्षीय मासूम गुरजाब सिंह और 65 वर्षीय बुजुर्ग सतनाम सिंह ने चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर, पुलिस ने जांच के बाद लापरवाही से बस चलाने के आरोप में अमृतसर के वेरका निवासी ड्राइवर गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

बुधवार को हुई इस दुर्घटना में अमृतसर के गांव खैहराबाद निवासी सात वर्षीय गुरजाब सिंह और सुल्तानविंड निवासी सतनाम सिंह (65) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल से चंडीगढ़ रेफर किया गया था। गुरजाब सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ और सतनाम सिंह को सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई।

मामले के जांच अधिकारी शाश्वत ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया था। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो स्वयं भी इस दुर्घटना में घायल हुआ था।